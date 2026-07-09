Ukrainische F-16 schiesst russische Su-35 ab
Am 8. Juli 2026 ist einer F-16 der ukrainischen Luftstreitkräfte eine russische Sukhoi Su-35 zum Opfer gefallen, der russische Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.
Die Ukraine hat diesen Erfolg über Twitter bekanntgegeben. Scheinbar ist der Su-35S Flanker Kampfjet in der Ostukraine über russisch besetztem Gebiet getroffen worden und abgestürzt. Russland hat den Abschuss über Telegramm bestätigt.
Die russische Seite hat auch mitgeteilt, dass sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten konnte und wohlauf sei. Von der Ukraine wurden keine weiteren Details zu dem Air-to-Air Kill bekanntgegeben. Ein russischer Militärblogger weiss zu berichten, dass die Su-35S von drei ukrainischen Maschinen, davon zwei F-16 Fighting Falcon, angegriffen wurde.