Ukrainische F-16 schiesst russische Su-35 ab

Ukrainian Air Force F-16 (Foto: Ukrainian Air Force)

Am 8. Juli 2026 ist einer F-16 der ukrainischen Luftstreitkräfte eine russische Sukhoi Su-35 zum Opfer gefallen, der russische Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Die Ukraine hat diesen Erfolg über Twitter bekanntgegeben. Scheinbar ist der Su-35S Flanker Kampfjet in der Ostukraine über russisch besetztem Gebiet getroffen worden und abgestürzt. Russland hat den Abschuss über Telegramm bestätigt.

Sukhoi Su-35 Russian Airpower (Foto: KNAAPO)

Die russische Seite hat auch mitgeteilt, dass sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten konnte und wohlauf sei. Von der Ukraine wurden keine weiteren Details zu dem Air-to-Air Kill bekanntgegeben. Ein russischer Militärblogger weiss zu berichten, dass die Su-35S von drei ukrainischen Maschinen, davon zwei F-16 Fighting Falcon, angegriffen wurde.