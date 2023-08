Vibroair mit erstem Embraer Legacy 600

Das deutsche Businessjetunternehmen vibroair betreibt ab Ende August einen fabrikneuen Embraer Legacy 600 Geschäftsreisejet der Spitzenklasse.

Die am Düsseldorfer Flughafen ansässige Luftfahrtunternehmen vibroair betreibt ab sofort ein Legacys 600 Businessjet. Der nagelneue und optimierte Embraer Legacy 600 mit der Registrierung „D-AVIB“ zählt zu den modernsten Supermidsize-Jets weltweit und ist aufgrund seines besonderen Platz- und Komfortangebots äußerst beliebt. Die geräumige Kabine mit drei eleganten Privat- und zwei Sanitärbereichen bietet mit einer Stehhöhe von 1,83 m und einer Länge von 12,95 m bis zu 13 Passagieren ein stilvolles Ambiente, das gleichermaßen zum produktiven Arbeiten wie auch zum Relaxen einlädt. Der Gepäckraum des eleganten Jets ist mit 6,8 Kubikmeter außergewöhnlich groß. „Wir sind sehr stolz darauf, der erste Betreiber dieses Modells in Nordrheinwestfalen zu sein. Und nicht nur Sportgruppen wie Golf- und Hockeymannschaften oder Musikbands werden von dem enormen Platzangebot und der attraktiven Nonstop-Reichweite von über 6.000 km profitieren. Vor allem Unternehmen aus der Region oder auch Privatpersonen wird das interessante Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Legacy 600 ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Denn von nun an bekommt die Business Class eine ernst zu nehmende Konkurrenz: In einem der modernsten Businessjets, der höchsten Ansprüchen gerecht wird, können unsere Passagiere ad hoc zu internationalen Zielen wie den Vereinigten Emiraten, London-City oder mit nur einem Zwischenstopp nach New York starten“, erläutert Ulrich Sigmann, Accountable Manager bei vibroair.