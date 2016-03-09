Swiss meldet weniger Passagiere

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Februar 2016 1,138 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Verschlechterung von 0,3 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 3,6 Prozent auf 3,657 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um 1,3 Prozent auf 2,688 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 73,1 Prozent und verschlechterte sich somit um 3,6 Prozentpunkte.