Swiss konnte weiter wachsen

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Januar 2017 insgesamt 1,271 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 6,4 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 9,4 Prozent auf 4,325 Milliarden Sitzplatzkilometer an. Die Nachfrage verbesserte sich um ein Prozent auf 3,337 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,2 Prozent und verbesserte sich somit um 0,9 Prozentpunkte.

Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 17,972 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.