Swiss meldet mehr Passagiere

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Februar 2017 insgesamt 1,220 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Verbesserung von 7,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,6 Prozent auf 3,930 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 12,4 Prozent auf 3,027 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,0 Prozent und verbesserte sich somit um 3,3 Prozentpunkte.