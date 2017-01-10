Mehr Passagiere bei Swiss

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Dezember 2016 insgesamt 1,360 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 6,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Dezember 2016 um 10,2 Prozent auf 4,306 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um neun Prozent auf 3,366 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent verschlechtert.

Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 17,972 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 2,5 Prozent.