Swiss mit mehr Passagieren

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2016 insgesamt 1,660 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 4,5 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg das Angebot im Oktober verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 12,9 Prozent auf 4,722 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 10,0 Prozent auf 3,880 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,2 Prozent und verschlechterte sich damit um 2,1 Prozentpunkte.

Mit Swiss flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 15,257 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,6 Prozent.