Swiss meldet Junizahlen

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2016 1,551 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 11,5 Prozent auf 4,485 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um sechs Prozent auf 3,597 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 4,2 Prozent auf 80,2 Prozent.

Mit Swiss flogen im ersten Halbjahr 2016 8,266 Millionen Passagiere, das waren gleichviele wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.