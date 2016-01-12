Weniger Passagiere bei Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Dezember 2015 1,272 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Minus von 1,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Dezember um 0,8 Prozent auf 3,908 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verschlechterte sich um 2,2 Prozent auf 3,087 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung hat sich um 2,4 Prozentpunkte auf 79 Prozent verschlechtert. Bei der Fracht ging die Nachfrage im Dezember um 6,8 Prozent auf 131 Millionen Fracht Tonnen Kilometer zurück.

Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 17,536 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,5 Prozent.