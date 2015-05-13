Mit Swiss flogen mehr Passagiere

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im April 2015 1,483 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem ganz leichten Anstieg von 0,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im April verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,8 Prozent auf 3,918 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verschlechterte sich um 1,5 Prozent auf 3,231 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 82,5 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,9 Prozentpunkte. Die Frachtleistung verschlechterte sich im April um 4,6 Prozent, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte 126 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.