Motorenproduktion bei Thielert läuft wieder
19.06.2008 RK
Der Flugzeugmotorenbauer Thielert hat die Herstellung und Lieferung ihrer Dieselmotoren wieder aufgenommen.
Der Flugzeugmotorenbauer Thielert hat die Herstellung und Lieferung wieder aufgenommen.
Der insolvente Flugzeugmotorenhersteller Thielert Aircraft Engines GmbH hat die Motoren- Produktion wieder in vollem Umfang aufgenommen. Das Unternehmen könne pro Monat wieder rund 80 Triebwerke herstellen, teilte der Insolvenzverwalter Bruno Kübler am Mittwoch, dem 18. Juni 2008, mit. Die Produktion war nach Anmeldung der Insolvenz im April ins Stocken geraten. Vor drei Wochen hatte Kübler bereits die Herstellung und Lieferung von Ersatzteilen wieder in Gang gebracht. Für den Motorenbauer gibt es nach Angaben des Insolvenzverwalters mehr als 50 Kaufinteressenten. Die Insolvenzverwaltung hofft in den nächsten Wochen einen potenten Investor ins Boot holen zu können, damit die Unternehmung langfristig überleben kann.