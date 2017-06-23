Air China meldet Maizahlen
23.06.2017 PS
Mit Air China flogen im Berichtsmonat Mai 2017 insgesamt 8,237 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.
Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Mai um sieben Prozent auf 16,048 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 5,8 Prozent auf 20,385 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Air China transportierte im Mai 153.789 Tonnen an Luftfracht, das waren 5,1 Prozent mehr als im Mai 2016.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Air China insgesamt 41,213 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.