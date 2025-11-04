70 Jahre Lufthansa am Flughafen Stuttgart

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Seit 70 Jahren verbindet die Lufthansa den Flughafen Stuttgart mit Europa und der Welt.

Im Laufe der Jahrzehnte flog die Airline zahlreiche Verbindungen in Europa und weltweit. Über die Drehkreuze Frankfurt und München ist das internationale Streckennetz der Airline ein wesentlicher Pfeiler der internationalen Vernetzung und Erreichbarkeit.

Ulrich Heppe, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG): „Herzlichen Glückwunsch zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum am STR! Die langjährige Präsenz der Lufthansa hier bei uns am Standort ist nicht nur ein Zeichen für Beständigkeit und Vertrauen, sondern war über die Jahrzehnte hinweg auch ein bedeutender Motor für die Entwicklung des Flughafens. Die Lufthansa-Group ist unser größter Kunde. Mit ihrem Engagement hat die Airline maßgeblich zur Attraktivität und zum Wachstum des Standorts beigetragen.“ Im kommenden Winter soll die Lufthansa-Lounge am STR wieder für die Passagiere zur Verfügung stehen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Bundesrepublik Deutschland im Mai 1955 die Lufthoheit zurück. Schon Ende Oktober 1955 nahm die Lufthansa den Flugbetrieb ab Stuttgart auf. Oft waren auch Flugzeuge der Airline die eigentlichen Stars, so wie die erste Boeing 747, also der erste Jumbo-Jet, der 1970 am STR landete. Unvergessen nicht nur bei Oldtimer-Fans ist auch die legendäre Junkers Ju52, deren jährliche Rundflüge ab dem STR immer ausgebucht waren.

Flughafen Stuttgart