Air China meldet Maizahlen
28.06.2016 PS
Mit Air China flogen im Berichtsmonat Mai 2016 7,925 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.
Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Mai um 7,6 Prozent auf 14,988 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 8,7 Prozent auf 19,242 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Air China transportierte im Mai 146.268 Tonnen an Luftfracht, das waren vier Prozent mehr als im Mai 2015.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Air China insgesamt 39,012 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 6,8 Prozent.