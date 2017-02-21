Mit Air China flogen mehr Passagiere
21.02.2017 PS
Air China konnte im Januar 2017 insgesamt 8,411 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,8 Prozent.
Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Januar um 10,9 Prozent auf 16,804 Milliarden angewachsen, die Kapazität wurde um 7,8 Prozent auf 20,557 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 2,3 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent verbessert.
Die Frachttonnagen sind um 2,4 Prozent auf 145.413 Tonnen leicht zurückgegangen.
Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 96,593 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.