Air China meldet mehr Verkehr

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China konnte im September 2016 insgesamt 8,180 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 9,1 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im September um 10,6 Prozent auf 15,973 Milliarden, die Kapazität wurde um 8,1 Prozent auf 19,690 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut.

Air China transportierte im September 156,468 Tausend Tonnen Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.

Mit Air China flogen von Januar bis Ende September 72,424 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,1 Prozent.