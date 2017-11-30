Air China meldet mehr Verkehr

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Oktober 2017 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut acht Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Oktober um 8,1 Prozent auf 17,747 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 8,6 Prozent auf 21,916 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 8,987 Millionen Passagiere, das waren 5,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Air China hat im Oktober 165.306 Tonnen Fracht transportiert, das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.

Mit Air China flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 84,363 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von gut vier Prozent.