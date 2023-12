DAHER hat 100ste TBM 960 ausgeliefert

100ste Daher TBM 960 (Foto: Daher)

Daher hat Mitte Dezember 2023 die Auslieferung des 100sten TBM 960 Turbopropellerflugzeug bekanntgegeben, die TBM 960 ging an einen Geschäftsmann in Kalifornien.

Das Jubiläumsflugzeug wurde an den Geschäftsmann Kevin Kaseff aus Santa Maria in Kalifornien übergeben. Kevin Kaseff betreibt eine Finanzgesellschaft für Geschäftsimmobilien und ist beruflich auf ein schnelles Privatflugzeug angewiesen. Er ist Erstkunde bei Daher und hat vorher vornehmlich Flugzeuge mit Kolbenmotoren geflogen.

„Mein Heimatstandort liegt in der Nähe von Santa Maria an der kalifornischen Zentralküste, wo es nur sehr begrenzte kommerzielle Flugverbindungen gibt. Daher ist es äußerst wertvoll, ein Privatflugzeug zu haben, da ich mein Geschäft weiter ausbaue“, erklärte Kaseff. „Als ich mich entschied, von einem Flugzeug mit Kolbenmotor auf ein Hochleistungsflugzeug umzusteigen, habe ich mich auf dem Markt umgesehen und festgestellt, dass die TBM 960 die beste Wahl für mich war.“

Kevin KASEFF mit seiner neuen TBM 960 (Foto: Daher)

Kaseff fügte hinzu: „Die TBM 960 bietet die Effizienz, die ich in Bezug auf Geschwindigkeit, Reichweite und Flughafenanbindung gesucht habe. Und sein Turboprop-Triebwerk verursacht weniger CO2-Emissionen als ein Jet.“

Bei der TBM 960 handelt es sich um die fünfte Iteration bei der TBM 900. Herzstück bei der TBM 960 ist das 850 Wellen-PS starke PT6E-66XT Triebwerk von Pratt & Whitney Canada in Kombination mit einem fünfblättrigen Propeller von Hartzell. Triebwerk und Propeller werden durch ein digitales EPECS Regelsystem gesteuert. Die TBM 960 wurde im April 2022 am Markt eingeführt.

Neben Verbesserungen in der Kabine und bei der Avionik erreicht die TBM 960 weiterhin die hohen Reisegeschwindigkeiten der TBM-Familie. Mit der digitalen Triebwerksteuerung verfügt die neuste TBM Variante auch einen Modus für geringeren Kraftstoffverbrauch. Bei der empfohlenen Reisefluggeschwindigkeit von 308 Knoten liegt der Verbrauch bei 57 US-Gallonen pro Stunde (216 Liter/Stunde), was einer Ersparnis von zehn Prozent gegenüber der maximalen Reisefluggeschwindigkeit von 330 Knoten entspricht. Im Economy-Cruise-Modus fliegt die TBM 960 mit 252 Knoten und schafft eine Reichweite von 1.730 nautischen Meilen (3.204 km). In dieser Konfiguration werden 37 Gallonen Treibstoff pro Stunde (168 Liter/Stunde) verbrannt.

Die TBM 960 verfügt auch über das HomeSafe Notlandesystem

Bei dem HomeSafe Notlandesystem handelt es sich um ein automatisches Notfallsystem vom Avionik Hersteller Garmin, dieses wurde unter dem Namen HomeSafe in die TBM 940 und deren automatische Schubsteuerung integriert. Das integrierte HomeSafe System kann die TBM 940 beim Ausfall des Piloten, in der Fachsprache spricht man dabei von Pilot Incapacitation, durch den Passagier per Knopfdruck aktiviert werden.

HomeSafe von Garmin auf der Daher TBM 940 (Foto: Daher)

Das pilotlose Flugzeug wird dann von dem HomeSafe System sicher zum nächsten Flugplatz geflogen und dort automatisch gelandet. Nach der Landung wird auch automatisch abgebremst und ausgerollt, das Triebwerk wird ebenfalls durch die Automatik abgestellt. Sobald das Triebwerk abgestellt ist, wird auf dem zentralen Bildschirm den Passagieren angezeigt, wie sie nach der gelungenen Notlandung die Flugzeugtüre öffnen können, um anschliessend das Flugzeug sicher zu verlassen. Während dem ganzen Notlandeverfahren spricht eine synthetische Stimme zu den Passagieren und erklärt ihnen, was das Flugzeug gerade macht.