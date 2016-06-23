Automatisches TCAS beim Airbus A380

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Airbus hat in das Flugsteuerungssystem des Airbus A380 ein System für automatisch geflogene Ausweichmanöver bei gefährlicher Annäherung zweier Luftfahrzeuge integriert.

Das automatische Kollisionswarnsystem wurde bereits im Sommer 2009 durch die europäische Luftfahrtbehörde zugelassen und wurde mit dem ersten Airbus A380 von Air France erstmals ausgeliefert. Bei dem System handelt es sich um ein modifiziertes TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System), das im AP/FD TCAS Mode (Autopilot / Fluglage Kommandoanzeige Kollisionswarnsystem Modus) betrieben werden kann. Die Signale des TCAS Systems von Honeywell werden vom Fly-by-Wire Steuerungssystem des Airbus A380 weiterverarbeitet und auf den Autopiloten der Maschine gekoppelt. So wird es möglich, das vorgeschlagene Ausweichmanöver des TCAS Systems automatisch abzufliegen. Bei den herkömmlichen TCAS Kollisionswarnsystemen muss der Autopilot und die automatische Schubsteuerung ausgeschaltet werden, bevor das vom TCAS vorgeschlagene Ausweichmanöver manuell gesteuert abgeflogen werden kann.

PFD und Tonkommando zur Verminderung der Steigrate (Grafik: Airbus)

Das moderne AP/FD TCAS System von Airbus funktioniert nach Aussagen von Airbus Testpiloten sehr zuverlässig. Es hilft dabei, abrupte Flugmanöver, die häufig durch zu hektisch durchgeführte manuelle Steuereingaben hervorgerufen wurden, vollständig zu verhindern.

FMA Airbus Anzeige bei einem TCAS RA Ausweichmanöver (Grafik: Airbus)

Das automatische TCAS führt auch dazu, dass die Arbeitsbelastung der Piloten in einer Situation, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordert, tief gehalten werden kann. In der Regel wird das angezeigte Ausweichmanöver durch den Autopiloten feiner geflogen, als wenn es die Piloten manuell fliegen, dies kommt dem Passagierkomfort in einer solchen Ausnahmesituation zu Gute.

Falls der Autopilot nicht eingeschaltet ist und ein TCAS Ausweichmanöver abgeflogen werden muss, dann kann der Pilot dem Fluglage Kommandoanzeiger (Flight Director) folgen und das vorgeschlagene Ausweichmanöver manuell abfliegen. Der Pilot kann den Autopiloten bei Bedarf natürlich auch ausschalten und das Ausweichmanöver manuell abfliegen.

Airbus bietet das automatische TCAS neben dem Airbus A380 auch für alle anderen Modelle als Option an, im A350 ist es bereits in der Grundausstattung enthalten. Das AP/FD TCAS kann man bei Bedarf auch in ältere Airbus Modelle nachrüsten.

Capt. Robert Kühni