Bulgarien bestellt AW109 Power

Die bulgarische Polizei bestellte bei AgustaWestland einen leichten Hubschrauber vom Typ AW109 Power.

Die Polizei wird den AW109 Power Hubschrauber für die Verbrecherjagd und für Überwachungsaufgaben in der Grenzregion einsetzen. Der zweimotorige Kleinhubschrauber wird 2010 an Bulgarien ausgeliefert. Der AW109 wird bereits in vielen Ländern erfolgreich als Überwachungshubschrauber eingesetzt und kann mit modernster Avionik ausgerüstet werden, die Einsätze bei schlechtestem Wetter und in der Nacht zulassen. Spezielle Kommunikationsmittel und modernste Infrarotkameras machen den Hubschrauber zu idealen Helfer bei weiträumigen Überwachungs- oder Suchoperationen.