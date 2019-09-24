Allegiant meldet mehr Passagiere

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im August 2019 insgesamt 1,257 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 6,5 Prozent.

Im August hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 5,2 Prozent auf 1,307 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 1,066 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um einen Prozentpunkt auf 81,6 Prozent abgeschwächt.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 49 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.