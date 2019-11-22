Allegiant meldet mehr Passagiere

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Oktober 2019 insgesamt 1,138 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 5,2 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat Allegiant Air das Angebot um vier Prozent auf 1.220 Millionen Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,2 Prozent auf 944 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 50 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.