Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Februar 2020 insgesamt 1,201 Millionen Fluggäste an Bord begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 18,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot um 20,5 Prozent auf 1,371 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 18,3 Prozent auf 1,121 Milliarden Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent verschlechtert.