Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Juli 2019 insgesamt 1,750 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einer Zunahme von 15,1 Prozent.

Im Berichtsmonat Juli hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuli um vierzehn Prozent auf 1,726 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um vierzehn Prozent auf 1,497 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung ging um 0,1 Prozentpunkte auf 86,7 Prozent zurück.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 49 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.