Weitere H225 Hubschrauber für Japans Küstenwache

Japan Coast Guard Airbus Helicopters H225 (Foto: Airbus Helicopters)

Die Japan Coast Guard (JCG) hat bei Airbus drei weitere H225 Hubschrauber bestellt und erhöht damit die H225 Flotte auf achtzehn Stück.

Der größte Super Puma Betreiber in Japan hat im Dezember 2023 drei H225 und im Februar 2024 einen für seine wachsende Super Puma Flotte erhalten. Mit dem neuen Auftrag über drei weitere H225 erhöht die japanische Küstenwache ihre Super Puma Flotte auf insgesamt achtzehn Stück. Die Japan Coast Guard betreibt den Super Puma Hubschrauber seit dreissig Jahren. Die neu in Auftrag gegebenen H225 Hubschrauber werden laut Airbus Helicopters territoriale Küstenaktivitäten, die Strafverfolgung auf See sowie Katastrophenhilfeeinsätze im Land unterstützen.

Als jüngstes Mitglied der Super Puma Familie ist der H225 Hubschrauber für seine hohe Leistung unter schwierigen Bedingungen sowie seine herausragende Reichweite und Nutzlastkapazität bekannt. Die neuste H225 Variante hat von den kontinuierlichen Verbesserungen durch Airbus Helicopters profitiert. Der Hubschrauber ist mit einer neuen Avionik ausgestattet, einschließlich der größten auf dem Markt erhältlichen Bildschirme und einer innovativen Schnittstelle, die in Kombination mit dem renommierten Autopiloten die Arbeitsbelastung des Piloten reduziert und es ihm ermöglicht, sich auf die jeweilige Mission zu konzentrieren.

Derzeit werden in Japan vierundzwanzig H225 Hubschrauber vom japanischen Verteidigungsministerium oder halbstaatlichen Betreibern für verschiedene Such- und Rettungseinsätze, VIP-Einsätze, Brandbekämpfung sowie den Personen- und Gütertransport eingesetzt.