Fast leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind im November 2020 mit Scoot praktisch keine Passagiere mehr geflogen, Scoot konnte noch leicht mehr als acht Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Mit Scoot flogen im November lediglich 8,6 Tausend Passagiere (Vorjahresnovember 838 Tausend), verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Corona bedingten Einbruch von 99,1 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresnovember um 94,1 Prozent auf 170,7 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 99,1 Prozent auf 23,7 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei niedrigen 13,9 Prozent, im Vorjahresnovember waren die Flugzeuge von Scoot noch zu 86,7 Prozent ausgelastet.