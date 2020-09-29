Fast leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind im August 2020 mit Scoot praktisch keine Passagiere mehr geflogen, Scoot konnte noch rund sieben Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Mit Scoot flogen im August 2020 lediglich 7,1 Tausend Passagiere (Vorjahresaugust 977 Tausend), verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Corona bedingten Einbruch von 99,3 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust um 96,1 Prozent auf 122 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 99,3 Prozent auf 19,3 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei niedrigen 15,8 Prozent, im Vorjahresaugust waren die Flugzeuge von Scoot noch zu 88,6 Prozent ausgelastet.