Fast leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind im Oktober 2020 mit Scoot praktisch keine Passagiere mehr geflogen, Scoot konnte noch leicht mehr als acht Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Mit Scoot flogen im Oktober lediglich 8,3 Tausend Passagiere (Vorjahresoktober 899 Tausend), verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Corona bedingten Einbruch von 99,1 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um 95,1 Prozent auf 138,3 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 99,1 Prozent auf 22,2 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei niedrigen 16,1 Prozent, im Vorjahresoktober waren die Flugzeuge von Scoot noch zu 85,6 Prozent ausgelastet.