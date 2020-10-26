Fast leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind im September 2020 mit Scoot praktisch keine Passagiere mehr geflogen, Scoot konnte noch knapp sechs Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Mit Scoot flogen im September lediglich 5,8 Tausend Passagiere (Vorjahresseptember 891 Tausend), verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Corona bedingten Einbruch von 99,3 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresseptember um 95,7 Prozent auf 126 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 99,4 Prozent auf 15,8 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei niedrigen 12,5 Prozent, im Vorjahresseptember waren die Flugzeuge von Scoot noch zu 85,2 Prozent ausgelastet.