Leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind mit Scoot im April 2021 praktisch keine Passagiere mehr geflogen, eine rasche Besserung ist nicht in Sicht.

Mit Scoot flogen im April lediglich 14,4 Tausend Passagiere, im Vorjahresapril waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 1,1 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um 58,1 Prozent auf 430,6 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um den Faktor zehn auf 36,1 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 8,4 Prozent, damit waren in den Flugzeugen von Scoot auf 100 Sitzplätze nur gerade gut acht belegt.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Scoot

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März 2020 komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten Jahre wegen der Corona Krise nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn sich die Aufregung um COVID-19 wieder legt.