Fast leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 Dreamliner Berlin Tegel (Foto: Flughafen Berlin Tegel)

Wegen der Corona Krise sind wie in den Vormonaten mit Scoot im Dezember 2020 praktisch keine Passagiere mehr geflogen, eine rasche Besserung ist nicht in Sicht.

Mit Scoot flogen im Dezember lediglich 11,5 Tausend Passagiere (Vorjahresdezember 1,068 Millionen), verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Corona bedingten Einbruch von 98,9 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresdezember um 88,6 Prozent auf 377,9 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 98,8 Prozent auf 35,0 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei niedrigen 9,3 Prozent, im Vorjahresdezember waren die Flugzeuge von Scoot noch zu 88,7 Prozent ausgelastet.

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei Jahre wegen der Corona Gesundheitskrise nur langsam wieder erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn rasch ein wirksames Medikament gegen dieses Virus gefunden werden kann.