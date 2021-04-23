Leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind mit Scoot im März 2021 praktisch keine Passagiere mehr geflogen, eine rasche Besserung ist nicht in Sicht.

Mit Scoot flogen im März lediglich 12,6 Tausend Passagiere (Vorjahresmärz 318 Tausend), verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem erneuten Einbruch von 96,0 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 84,9 Prozent auf 279 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um weitere 95,9 Prozent auf 33 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei nur noch 11,8 Prozent, im Vorjahresmärz waren die Flugzeuge von Scoot noch zu 69,5 Prozent ausgelastet.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Scoot

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März 2020 komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten Jahre wegen der Corona Krise nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn sich die Aufregung um COVID-19 wieder legt.