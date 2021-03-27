Leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind mit Scoot im Februar 2021 praktisch keine Passagiere mehr geflogen, eine rasche Besserung ist nicht in Sicht.

Mit Scoot flogen im Februar lediglich acht Tausend Passagiere (Vorjahresfebruar 666 Tausend), verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Corona bedingten Einbruch von 98,8 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 84,9 Prozent auf 332,8 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 98,8 Prozent auf 20,1 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei nur noch sechs Prozent, im Vorjahresfebruar waren die Flugzeuge von Scoot noch zu 79,4 Prozent ausgelastet.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Scoot

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März 2020 komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten Jahre wegen der Corona Krise nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn sich die Aufregung um COVID-19 wieder legt.