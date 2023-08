Mexiko kauft C-27J Spartan

Mexikos Luftwaffe hat bei Alenia Aeronautica vier C-27J Spartan bestellt und wird damit zum ersten Kunden aus Lateinamerika für diesen leichten Militärtransporter aus Italien.

