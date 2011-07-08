Mexiko kauft C-27J Spartan
Mexikos Luftwaffe hat bei Alenia Aeronautica vier C-27J Spartan bestellt und wird damit zum ersten Kunden aus Lateinamerika für diesen leichten Militärtransporter aus Italien.
Mexikos Luftwaffe hat bei Alenia Aeronautica vier C-27J Spartan bestellt und wird damit der erste Kunde aus Lateinamerika für diesen leichten Militärtransporter aus Italien.
Der Kaufvertrag wurde am sechsten Juli 2011 unterzeichnet und beläuft sich auf einen Wert von 200 Millionen US Dollar. Die erste Maschine soll bereits vor dem 16. September 2011 ausgeliefert sein, damit sie an der diesjährigen Militärparade in Mexiko Stadt vorgestellt werden kann. Ende September 2012 sollen dann alle vier C-27J ausgehändigt sein. Die Militärtransporter werden in der Luftwaffe Mexikos für mannigfaltige Transportaufgaben und zum Absetzen von Fallschirmtruppen eingesetzt.