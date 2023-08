Letzte F-22 Raptor geht in Produktion

Lockheed Martin hat mit der Endfertigung der letzten von der US Air Force bestellten F-22 Raptor begonnen.

Die F-22 Flotte ist weiterhin mit einem Flugverbot belegt, da die Ursache bei der fehlerhaften Sauerstoffzuführung für den Piloten immer noch nicht vollständig nachvollzogen werden konnte. Die Unfallermittler der US Air Force vermuten, dass ein Fehler bei der Sauerstoffzuführung zu dem Absturz einer F-22 über Alaska geführt haben könnte. Nichtsdestotrotz geht die letzte F-22A Raptor bei Lockheed Martin in die Endfertigung. Nach nur 187 in Serie produzierten F-22A Raptor Kampfjets soll anfangs 2012 die Fertigung eingestellt werden. Bei der F-22A Raptor handelt es sich um das einzige Kampfflugzeug der fünften Generation, das sich im aktiven Truppendienst befindet. Die USA sträubt sich dagegen, dieses Meisterwerk im Kampfflugzeugbau an Exportkunden zu verkaufen, Interesse für dieses Muster äusserte Japan, Israel und Australien.