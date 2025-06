Stressfreies Umsteigen mit United Airlines App

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Rechtzeitig zur Hauptreisezeit im Sommer hat United Airlines die eigene App um einige bemerkenswerte Features erweitert, die das Umsteigen in den USA zwischen zwei Flügen erheblich erleichtern und stressfreier gestalten.

Die ConnectionSaver-Technologie innerhalb der App nutzt hierzu auch künstliche Intelligenz und kann so ganz individuell auf jeden einzelnen Fluggast eingehen. Die Passagiere werden zum Beispiel auf dem schnellsten Weg durch den Flughafen bis zum Abflug-Gate gelotst, sie erhalten in Echtzeit Updates zu ihrem Anschlussflug oder sie bekommen Tipps, wie sie die Zeit am Airport bis zum Weiterflug optimal nutzen können.

ConnectionSaver unterscheidet drei Situationen, in denen sich Fluggäste zwischen zwei Flügen befinden können:

Comfortable Connections

Reisende mit ausreichend Zeit bis zu ihrem Weiterflug erhalten personalisierte Status-Updates zu ihrem Weiterflug. Dazu gehören der Countdown bis zum Beginn des Boardings, der Lotse, der sie direkt zum Abflug-Gate führt, sowie personalisierte Tipps, mit deren Hilfe man sich insbesondere an großen Flughäfen besser zurechtfindet. Wer einen längeren Zwischenstopp hat, bekommt Empfehlungen, wie sich die Zeit bis zum Abflug verbringen lässt, oder kann sich zum nächstgelegenen United ClubSM navigieren lassen.

Tight Connections

Wenn die Zeit bis zum Weiterflug knapp ist, stellt die App nicht nur die Boarding-Zeit und die Nummer des Abflug-Gates zur Verfügung, sondern berechnet auch die geschätzte Laufzeit dorthin und weist dem Fluggast den schnellsten Weg. Ebenfalls erfahren die betroffenen Passagiere in Echtzeit, ob die Maschine noch auf sie wartet.

Missed Connections

Sollte es dazu kommen, dass ein Anschlussflug nicht mehr erreicht wird, schlägt die App automatisch Alternativen für die Weiterreise zum gewünschten Ziel vor. Per Klick lässt sich so der nächste verfügbare Flug fest buchen. Zusätzlich kann man sich auf die Warteliste setzenlassen, sollte es eine frühere Flugverbindung geben, für die sich aber im Moment keine Plätze mehr fest reservieren lassen.

Viele Gäste aus Europa nutzen Umsteigeverbindungen von United. Das Streckennetz der Airline umfasst allein in den USA mehr als 200 Ziele. Diese lassen sich über die großen Drehkreuze, zu denen Gäste unter anderem ab Deutschland und der Schweiz täglich direkt fliegen können, bequem erreichen.

„Wir wissen sehr genau, wie wichtig transparente und leicht zu verstehende Informationen für unsere Gäste sind und dass sie wesentlich dazu beitragen, die Stressbelastung beim Umstieg zwischen zwei Flügen zu verringern“, erläutert David Kinzelman, Chief Customer Officer bei United. „Hier entpuppt sich unsere bereits mehrfach prämierte App als ein echter Game-Changer. Die neuen Features versorgen sie in Echtzeit mit allen wichtigen Informationen zu ihrem Weiterflug, was ihr gesamtes Reiseerlebnis mit United zusätzlich verbessert.“

Beta-Test zeigte schon großen Erfolg

In diesem Frühjahr hat United die neuen Features in der App in einem Beta-Test bereits im Einsatz gehabt. Mehr als 350.000 Passagiere nutzten sie, und 98 Prozent von ihnen haben dabei ihre Anschlussflüge erreicht.

Mehr Verbesserungen der App befinden sich in der Pipeline. So wird sie in Kürze in weiteren Sprachen verfügbar sein, die Navigation durch die Flughäfen zusätzlich optimieren sowie die Fluggäste auch per Textnachrichten in Echtzeit über die Anschlussflüge und gegebenenfalls alternative Reiseoptionen informiert halten.

Schon in jüngerer Vergangenheit hat die United-App mit innovativen Funktionen den Kundenservice kontinuierlich verbessert. Beispiele sind der automatisierte Assistent für Umbuchungen, das Tracking von aufgegebenem Gepäck (auch mithilfe von Apple AirTags) sowie Wetter-Updates, sollte sich der geplante Flug zum Beispiel aufgrund eines Gewitters verzögern.

Ab Deutschland und der Schweiz schnell in die US-Metropolen oder zu den Nationalparks

Mit bis zu 161 Flügen pro Woche ab Berlin, Frankfurt, Genf, München und Zürich bietet United den Fluggästen aus Deutschland und der Schweiz über ihre Drehkreuze in Chicago, Denver, Houston, New York/Newark, San Francisco und Washington-Dulles viele Reiseoptionen in die USA, aber auch nach Mexiko und Mittelamerika. In den USA gewinnen dabei neben den großen Metropolen zunehmend auch kleinere Orte und Flughäfen an Bedeutung, insbesondere in der Nähe zu wichtigen Attraktionen wie den Nationalparks. Wer dorthin fliegt, kann die Fahrtzeit mit dem Mietwagen erheblich reduzieren und so länger den Aufenthalt am Reiseziel genießen.

Buchungen von United-Flügen können unter united.com, telefonisch unter 069 50 985 051 (Deutschland), 044 800 9212 (Schweiz, deutsch) und 022 417 7280 (Schweiz, englisch und französisch) oder im Reisebüro vorgenommen werden.

