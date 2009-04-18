Brasilien modernisiert Skyhawk Flotte

Die brasilianische NAVY wird ihren veralteten Skyhawk Jets bei Embraer ein Modernisierungsprogramm verpassen.

Die kleinen Kampfjets der zweiten Generation werden bei Embraer mit einem modernen Radar und zeitgemässer Avionik nachgerüstet. Die 12 AF-1 und AF-1A Jets und deren Systeme werden bei Embraer zudem total überholt, damit sie noch ein paar weitere Jahre als Abfangjäger dienen können. Die Maschinen bilden das Rückgrat der brasilianischen NAVY. Der Flugzeugbauer Embraer hat bereits die älteren F-5 Kampfjets der brasilianischen Luftwaffe mit einer neuen Avionik auf Vordermann gebracht und die A-1 (AMX) Angriffsflugzeuge modernisiert.