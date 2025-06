Musikangebot bei United Airlines

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

United Airlines präsentiert ab sofort kostenfrei Musik, Podcasts und Hörbücher von Spotify.

United Airlines und Spotify haben eine neue Zusammenarbeit vereinbart und bieten Fluggästen mehr als 450 Stunden zusätzliche kostenfreie Unterhaltung, darunter viele Videos in 4K-Qualität. Der Zugang erfolgt über die Bildschirme in den Rücklehnen von mehr als 130.000 Sitzen, wobei häufig sogar die Audioverbindung über Bluetooth möglich ist.

Es ist das erste Mal, dass Spotify Hörbücher und Video-Podcasts an Bord einer Fluggesellschaft präsentiert. Insgesamt handelt es sich um mehr als 65 Titel, darunter die in den USA sehr beliebten Podcasts Good Hang mit Amy Poehler, The Dave Chang Show sowie The Comment Section mit Drew Afualo. Ab dem kommenden Jahr können United-Passagiere auch ihre persönlichen Endgeräte mit der Spotify-App in der Bordunterhaltung verbinden und so ganz nach ihren Vorlieben Spotify-Inhalte während des Fluges genießen.

Insgesamt wird Spotify an Bord von über 680 United-Flugzeugen verfügbar. Dazu ersetzt „Spotify“ im Auswahlmenü die Kategorie „Audio“. Dort stehen dann „Podcast“, „Video-Podcasts“, „Audiobooks“ und „Playlists“ zur Wahl. Zusätzlich wird aktuell ein kuratierter Spotify-Kanal als weiteres schnelles, unkompliziertes Unterhaltungsmedium vorbereitet, der in einigen Monaten an den Start geht.

In United-Maschinen, in denen es bereits Starlink-Internet gibt, können die Gäste während ihres gesamten Aufenthalts an Bord Spotify-Inhalte über ihre persönlichen Geräte streamen. Dazu müssen sie sich lediglich bei ihrem MileagePlus®-Account anmelden und darüber mit Starlink verbinden.

Über United

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.