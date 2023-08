Indien bestätigt Boeing C-17 Kaufabsicht

Das indische Parlament hat grünes Licht für die Beschaffung von zehn Boeing C-17 Globemaster III Transportmaschinen gegeben.

Anfangs Juni wurde in Indien der Kauf von zehn C-17 Globemaster III beschlossen, der Auftrag wird einem Marktwert von rund 4 Milliarden US Dollar entsprechen. Erste Kaufanfragen gingen anfangs 2010 an die USA, welche den Export noch bewilligen muss. Indien will ihre alten AN-32 und IL-76 TransportMaschinen aus russischer Produktion durch ein neues Muster ersetzen. In der Gösse des IL-76 kommt nur der Globemaster III oder der A400M in Frage, die AN-32 Transporter könnten in Zukunft durch Lockheed C-130 Hercules Maschinen ersetzt werden. Falls Boeing die C-17 Transporter an Indien liefern kann, dann werden lukrative Folgeaufträge zu erwarten sein.