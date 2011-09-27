Emirate erhalten vierten Boeing C-17A

Boeing hat am 27. September 2011 bekannt gegeben, dass der vierte C-17A Globemaster III Militärtransporter an die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeliefert wurde.

Die Vereinigten Arabischen Emirate konnten den ersten Globemaster III im Mai 2011 übernehmen, die zweite Maschine folgte im Juni und die dritte Ende Juli. Die letzten beiden C-17A werden im 2012 folgen. Die Globemaster III der Emirate werden hauptsächlich für Transportaufgaben im eigenen Land und für humanitäre Zwecke eingesetzt. Boeing produziert die C-17 im ehemaligen Werk von McDonnell Douglas in Long Beach, momentan befinden sich weltweit 234 Globemaster Transporter im Einsatz.