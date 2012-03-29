RAF bestellt weiteren C-17A Globemaster III

Grossbritannien hat einen achten C-17A Globemaster III Militärtransporter bestellt, dies gab Boeing am 28. März 2012 bekannt.

Den Wert dieser Beschaffung bezifferte der britische Premierminister David Cameron anfangs Februar im britischen Unterhaus mit 200 Millionen Pfund. Der Kauf werde möglich, da die Sparanstrengungen im Verteidigungsministerium langsam greifen würden und die zusätzlichen Mittel für den Kauf eines weiteren Globemaster III jetzt zur Verfügung stünden, so begründete Cameron den Kauf des achten C-17A Transporters. Die Maschine befindet sich bei Boeing bereits in der Endfertigung und soll im Juli 2012 an die Royal Air Force ausgeliefert werden. Die C-17 Militärtransporter der Royal Air Force sind auf der Basis Brize Norton in Oxford stationiert und haben bereits mehr als 74.000 Flugstunden absolviert.