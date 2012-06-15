Indien an weiteren C-17 Globemaster interessiert

Unterschiedliche indische Medien schreiben, dass Indiens Luftwaffe am Kauf von sechs bis acht weiteren C-17 Globemaster III interessiert sei, das Verteidigungsministerium hat solche Kaufabsichten im August 2011 noch zurückgewiesen.

Indiens Transportverbände müssen modernisiert werden, dabei hat Indiens Regierung die Entscheidung getroffen, sich vermehrt auf amerikanische Muster zu verlassen, als weiterhin auf russische Transportmaschinen zu setzen. Indien hat bei Boeing bereits zehn strategische Langstreckentransporter vom Typ C-17 Globemaster in Auftrag gegeben, die Maschinen sollen zwischen 2013 und 2014 ausgeliefert werden. Boeing ist beim C-17 Programm dringend auf Folgeaufträge angewiesen, falls die nicht kommen, müsste die Produktion des Musters ab dem vierten Quartal 2014 langsam eingestellt werden.