Australien will weitere Boeing C-17A kaufen

Australien hat in den USA den Kauf eines sechsten Boeing C17A Globemaster III angefragt.

Die Royal Australian Air Force betreibt momentan fünf C-17A Globemaster III Langstreckentransporter und möchte eine sechste Maschine dieses Typs kaufen. Erst am 14. September 2011 ist die fünfte und momentan letzte C-17A in Australien eingetroffen. Das Verteidigungsministerium möchte jetzt eine weitere Maschine erwerben, um ihre Langstreckentransportkapazitäten weiter auszubauen, dafür hat man jetzt eine Offertenanfrage in den USA eingereicht. Die australischen C-17A Globemaster III haben sich im Frühjahr 2011 für Hilfstransporte ins Zunami Gebiet von Japan bestens bewährt.