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Australien will weitere Boeing C-17A kaufen

26.09.2011 RK
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Australien hat in den USA den Kauf eines sechsten Boeing C17A Globemaster III angefragt.

Die Royal Australian Air Force betreibt momentan fünf C-17A Globemaster III Langstreckentransporter und möchte eine sechste Maschine dieses Typs kaufen. Erst am 14. September 2011 ist die fünfte und momentan letzte C-17A in Australien eingetroffen. Das Verteidigungsministerium möchte jetzt eine weitere Maschine erwerben, um ihre Langstreckentransportkapazitäten weiter auszubauen, dafür hat man jetzt eine Offertenanfrage in den USA eingereicht. Die australischen C-17A Globemaster III haben sich im Frühjahr 2011 für Hilfstransporte ins Zunami Gebiet von Japan bestens bewährt.
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