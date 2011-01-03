Boeing 737 Auslieferungsrekord

Boeing konnte im vergangen Jahr 376 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge ausliefern, noch nie waren es so viele wie im 2010.

2009 brachte der US Amerikanische Flugzeugproduzent bereits rekordverdächtige 372 dieser Kurz- und Mittelstreckenjets auf den Markt, im 2010 konnte dieses Glanzresultat sogar um vier Maschinen übertroffen werden. Die monatliche Produktionsrate lag im vergangen Jahr bei durchschnittlich 31,3 Flugzeugen. Die erste Boeing 737-100 wurde anfangs 1968 an die Erstkundin Lufthansa ausgeliefert, bei der 737 handelt es sich immer noch um das erfolgreichste Verkehrsflugzeug, das je gebaut wurde.