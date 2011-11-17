Lion Air vor Mega Auftrag bei Boeing

Indonesiens stark wachsende Lion Air hat sich zum Kauf von bis zu 380 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen entschlossen, der zu erwartende Auftrag soll einem Marktwert von mehr als 21Milliarden US Dollar entsprechen.

Lion Air wird dabei neben American Airlines zum zweiten Grosskunden für die MAX Variante, in der neuen Bestellungen sollen bis zu 201 Boeing 737 MAX enthalten sein. Die Bestellung soll am 18. November 2011 anlässlich des Indonesien Besuchs von Barak Obama offiziell bekannt gegeben werden. Die Informationen über diese Mega Bestellung wurde heute Nachmittag durch AFP verbreitet. Lion Air war bereits Erstkunde bei der Boeing 737-900 und gehört zu den grössten 737 Betreibern.