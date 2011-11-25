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Boeing liefert 100ste NG 737-900ER aus

25.11.2011 BGRO
SomonAir_Boeing737900_400

Boeing hat in dieser Woche die 100ste Boeing 737-900ER Next Generation ausgeliefert. Wie der Flugzeughersteller aus Seattle mitteilte, wurde das Verkehrsflugzeug an die tadschikische Fluggesellschaft Somon Air übergeben.

Für Somon Air ist es die zweite Boeing 737-900ER mit der modernen Sky Interior Innenausstattung. Boeing hat nach eigenen Angaben für diesen Flugzeugtyp bislang 414 Aufträge von 16 Kunden erhalten. Das 737-900ER NG Programm wurde im Sommer 2005 durch eine Erstbestellung von Lion Air gestartet, im April 2007 wurde das Muster zum ersten mal im kommerziellen Flugbetrieb eingesetzt.

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