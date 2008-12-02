Qantas kommentiert Green Paper der Regierung

Qantas begrüsst das australische Regierungskonzept mit dem Übernamen Green Paper.

Das National Aviation Policy Statement sei umfassend und zukunftsweisend für die australische Flugbranche, sagte Qantas CEO Alan Joyce. Die Regierung habe anerkannt, dass die Gesundheit der australischen Wirtschaft zu einem grossen Teil von der Flugbranche abhänge. Das Papier gebe den Fluggesellschaften die Möglichkeit, sich Zugang zu anderen Märkten zu verschaffen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Regierung setze mit dem Green Paper die Priorität bei der Sicherheit, genau wie Qantas es tue, sagte Joyce. Für den Abschluss des Green Papers in der zweiten Hälfte 2009 werde Qantas eng mit der Regierung zusammenarbeiten.

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