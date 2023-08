Qantas kauft weitere Q400

Qantas kauft für ihre Regionaltochter Qantas Link sieben weitere Q400 Turboprops von Bombardier.

Die Maschinen entsprechen einem Marktwert von 250 Millionen US Dollar und werden die Flotte von Qantas Link auf 28 Q400 Verkehrsflugzeuge bringen. Qantas Link ist mit 53 Maschinen die grösste Regionalfluggesellschaft Australiens und benutz neben 21 Q400 auch 16 Q300, 5 Dash 8-200 und 11 Boeing 717 Jets. Die Fluggesellschaft führt in der Woche mehr als 2000 Flüge durch und bedient 54 Destinationen in Australien und hat kürzlich eine Strecke nach Papua Neu Guinea eröffnet.