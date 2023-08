Die neue Boeing 737 heisst MAX

Boeing hat ihrer neu überarbeiteten Boeing 737 den Namen MAX gegeben, so wird es ab 2017 die Boeing 737 MAX-7, MAX-8 und MAX-9 geben.

Die Geschäftsleitung hat am 30. August 2011 der neu motorisierten und überarbeiteten Boeing 737 MAX Serie den Segen erteilt. Boeing stand unter starkem Druck und sah sich gezwungen der New Engine Option von Airbus ein ebenbürtiges Modell entgegenzusetzen. Der Flugzeughersteller aus den USA haderte lange an dieser Lösung und erwog zuerst eine komplette Neukonstruktion. Nach der erfolgreichen Lancierung der A320neo Familie wurde Boeing klar, dass das Risiko zu gross gewesen wäre, in dieser Angelegenheit eingleisig zu fahren. American Airlines lancierte mit einer Bestellung über 200 Boeing 737 Maschinen die neu überarbeitete 737. Boeing gab bekannt, dass bereits 496 Bestellungen von fünf Airlines für die überarbeitete 737 MAX vorlägen. Die Boeing 737 MAX wird voraussichtlich ab 2017 verfügbar sein, mit dem LEAP-1B von CFM International angetrieben werden und sieben Prozent tiefere Betriebskosten haben als die Marktkonkurrenten.