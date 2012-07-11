Lufthansa meldet solide Junizahlen

Mit der Lufthansa flogen im Juni 2012 mit 6,980 Millionen Fluggästen 5,4 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juni 2011 um vier Prozentpunkte auf 17,191 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 4,7 Prozentpunkte auf 14,003 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich ebenfalls leicht um 0,5 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent. Lufthansa Cargo muss bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 4,6 Prozentpunkten vermelden, transportiert wurden im Juni 151.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Juni um 4,8 Prozentpunkte auf 9,517 Millionen Fluggäste. Mit den Fluggesellschaften im Lufthansa Konzern flogen im ersten Halbjahr 2012 49,365 Millionen Fluggäste, 3,9 Prozentpunkte mehr als in den ersten zwölf Monaten 2011.